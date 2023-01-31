欧洲需求增长 带动美国天然气投资热潮

（法新社纽约31日电） 俄罗斯入侵乌克兰后削减对欧洲的天然气输送。由于欧洲的需求不断增长，带动美国天然气投资热潮，专家看好未来5年，美国液化天然气出口有可能增加1倍。

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法新社报导，根据最新的美国数据显示，去年10月的天然气产量达到3.1兆立方英尺，创下历史新高，比10年前增加近50%。

休士顿莱斯大学（Rice University）贝克研究所（Baker Institute）研究员迈尔斯（Steven Miles）说，自2021年夏天俄罗斯开始削减对欧洲的天然气输送以来，这个行业一直处于成长状态。

21世纪的前10年美国发生页岩油革命，这最后导致美国在2017年成为天然气净出口国。

这样的进展并非持续不断，因为天然气价格暴跌抑制了投资，并导致天然气业重要业者之一的切萨皮克能源公司（Chesapeake Energy Corp）在2020年6月破产。

但有鉴于地缘政治动态的变化，能源公司对于天然气的长期需求前景变得较有信心。

美国谘询公司EBW AnalyticsGroup人员鲁宾（Eli Rubin）说，5年前长期需求「还没有今天这么明显」。

「特别是在俄罗斯入侵乌克兰之后，我们对天然气在提供能源安全方面的作用，以及在帮助抑制消费者价格方面的作用有新的认识。」

鲁宾说：「在未来5年，我们有可能将美国液化天然气（LNG）的出口增加1倍。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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