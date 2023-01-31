Fed会议将至投资人不安 亚股一面倒

（法新社香港31日电） 受到美国股市昨天爆出大量卖压影响，加上美国联邦准备理事会（Fed）本周稍晚将做出重要政策决定，亚洲股市今天收盘下跌。尽管数据显示中国经济活动反弹，仍未能提振信心。

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通货膨胀与升息疑虑减弱，促使股市在本月大多时间走扬。但交易商本周开始缩手，因为市场仍弥漫经济衰退论调。

联准会明天预料将宣布再度调升借贷成本，外界预期升息幅度会是25个基点（1码）。这将代表美国央行进一步放缓货币政策紧缩步伐。

外界将仔细研究联准会在政策会议后发表的声明，以及联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的会后评论，从中推敲美国央行官员对于未来利率走向的思维。

美股三大指数昨天悉数下挫，其中那斯达克指数更跌逾2%；投资人低迷情绪蔓延到今天亚洲股市。

尽管中国公布，工厂活动经历4个月萎缩后，本月恢复扩张，归功于北京结束过去几年的COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零限制，全国经济再度开放；但投资人对于这项利多并无反应。

香港股市今天收盘下挫1%，东京与上海股市双双收跌0.4%，雪梨、新加坡、台北、威灵顿、马尼拉、曼谷与雅加达股市也全数收黑。

首尔股市受到三星（Samsung）股价重挫拖累收低。三星公布，2022年第4季营业利益大跌近70%，创下8年多来最大降幅，归咎于电子产品与晶片销售锐减。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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