亚股接棒美股涨势反弹收高

（法新社香港1日电） 亚洲股市今天跟随华尔街股市的涨势，从连续两天的跌势中反弹。最新出炉的数据显示，美国通膨放缓，升高市场对联邦准备理事会（Fed）升息行动即将结束的希望。

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现在市场目光放在联准会今天稍后将公布的利率决议，以及联准会主席鲍尔（Jerome Powell）会后记者会，希望从中一窥美国未来利率动向。

最新一项衡量薪资成长指标的重要数据低于预测后，市场对联准会只会升息25个基点的预期升高。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）指出：「雇用成本指数（employment cost index, ECI）是联准会密切关注的指标，因为是薪资成长的结构性调整，和其他即时指标不同。」

除了雇用成本指数低于预期外，最新数据显示美国房市减缓和消费者信心下滑，意味着联准会的紧缩货币政策开始发挥作用。

美国外汇经纪商安达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）说：「华尔街慢慢相信联准会本周的升息，可能会是这波紧缩循环的最后一次。」

华尔街三大指数前一天的涨幅皆逾1%，受惠于埃克森美孚（ExxonMobil）和通用汽车（General Motors）财报利多。

亚股今天接棒上涨，日股日经225指数收涨0.1%，来到27346.88点。港股恒生指数收涨1.1%，来到22072.18点。上海综合股价指数收涨0.9%，来到3284.92点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、曼谷、马尼拉和雅加达股市都收涨。

© 2023 AFP