巴基斯坦经济陷入困境 通膨飙至48年高点

（法新社喀拉蚩1日电） 根据巴基斯坦统计机构今天公布的数据，深陷危机的巴国通货膨胀率已上升到48年高点，目前国际货币基金（IMF）代表团正造访巴国，以进行紧急谈判。

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法新社报导，巴基斯坦2023年1月通膨较去年同月上升27.55%，为1975年5月以来最高点。目前有数千个货柜的进口货物卡在喀拉蚩港。

巴国经济已陷入困境，在设法为高额外债支付利息的情况下，面临了国际收支危机。

巴国拥有世界第5多人口，但国营银行的资金不足37亿美元，仅够支应进口货物3周。

国际货币基金代表团昨天抵达巴国首都伊斯兰马巴德（Islamabad），就一项毫无进展的纾困计画与巴国政府恢复谈判。巴国至今都不愿符合国际货币基金的严格纾困条件。

但近日来，由于国家破产的可能性隐然出现，而且没有任何友好国家愿意提供痛苦较少的纾困，巴国当局已开始在压力下屈服。

政府放松了对卢比的管制，以控制猖獗的美元黑市，这使卢比汇价下贬至空前低点，人为平抑的汽油价格也已上涨。

国营银行不再发出信用状，只有进口必要的粮食和药品除外，使喀拉蚩港堆积了数千个海运货柜，巴国已无力购买其中货物。

© 2023 AFP