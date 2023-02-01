美国法官裁定 亚马逊以薪资阻员工成立工会属违法

（法新社纽约31日电） 美国法官裁定，电子商务巨擘亚马逊公司（Amazon）威胁两座纽约仓库的员工，如果他们投票表决成立工会，会停止增加工资和福利，此举违反了劳工法。

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法官在昨天做出的裁定中认为，亚马逊公司管理阶层非法暗示加入工会的员工，在劳资谈判时，薪资会被冻结；而没加入工会者，会获得加薪及新的福利。

法官下令亚马逊在仓库张贴告示，提醒员工有权参与集体谈判，并声明公司不会再做出类似威胁。

美国全国劳工关系局（National Labor Relations Board, NLRB）也着手审理这些指控。

但法官驳回其他数项指控，包括指称亚马逊管理阶层威胁减薪，把钱用来支付工会应缴款项。

亚马逊发言人告诉法新社：「我们很高兴法官驳回19项，也就是几乎所有本案中的指控，并正确称呼其余3项指控『不明显或不明确』。事实也持续显示，我们内部团队努力做对的事，多数由别有用心的外部团体推动的主张毫无根据。」

纽约市史塔登岛（Staten Island）JFK8厂的员工于2022年3月投票决定成立亚马逊工会（Amazon Labor Union, ALU），这是美国的亚马逊员工成立工会的首例。

亚马逊工会试着说服对街LDJ5厂员工也加入，但数周后宣告失败。

亚马逊公司质疑亚马逊工会的表决结果，向全国劳工关系局提出异议。全国劳工关系局驳回了亚马逊公司的论点，并于今年1月初认可表决结果，要亚马逊公司立即「真诚地谈判」。

亚马逊公司表示，会提出上诉。

© 2023 AFP