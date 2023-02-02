印度富豪阿达尼旗下公司取消增资股 股价再狂泻

（法新社孟买2日电） 印度富豪阿达尼旗下公司宣布取消规模数十亿美元的现金增资案后，股价闻讯再度重挫，阿达尼今天坚称，尽管旗下公司的股价重挫，集团的基本面仍「强劲」。

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在美国作空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）上周发布调查报告，指控阿达尼集团「过去数十年里肆无忌惮地进行股价操纵和会计诈欺」，引发集团公司股价重挫后，阿达尼的商业帝国失血超过1000亿美元（约新台币2兆9674亿元）。

阿达尼企业（Adani Enterprises）原本希望藉由发行规模25亿美元的增资股，降低公司负债水准，并且扩大股东基础。

根据彭博报导，阿达尼企业在股价暴跌之际，发行增资股，小型投资人纷纷走避，但总部设在阿拉伯联合大公国首都阿布达比的国际控股公司（International Holding Company），以及印度大亨金德尔（Sajjan Jindal）和米塔（Sunil Mittal）等大型投资人都支持认购。

即使现金增资顺利完成，阿达尼企业股价昨天在孟买股市持续暴跌28.5%。

而引发这波暴跌走势的原因是彭博披露，瑞士信贷银行（Credit Suisse）已停止接受阿达尼债券为私人银行客户融资担保品后，阿达尼股价闻讯暴跌。

阿达尼企业股价应声重挫10%，迫使阿达尼企业和集团其他数家公司股票暂停交易。

阿达尼企业董事会深夜发布新闻稿表示，该公司考量认购者的利益，决定取消现金增资案，认购金额将全数退还。

阿达尼集团表示，继续进行增资股计画将是「道德上不正确」。

阿达尼（Gautam Adani）今天发表影音声明坚称：「我们公司的基本面非常强劲，我们的资产负债表稳健，资产稳固。」

集团股票崩跌，阿达尼个人身家也跌出富比世（Forbes）全球前十大富豪榜外，其亚洲首富头衔也由印度信实工业公司（Reliance Industries Ltd）董事长安巴尼（Mukesh Ambani）取代。

在兴登堡研究上周指控阿达尼集团会计诈欺，导致其股价暴跌以前，阿达尼在全球富豪榜中排名第3。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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