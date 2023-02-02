受惠升息和撙节成本 德意志银行创15年来最高获利

（法新社法兰克福2日电） 德国最大银行德意志银行（Deutsche Bank）今天表示，该行2022年获利创2007年以来最高年纪录，主要受惠于欧洲央行升息，以及该行的撙节成本措施。

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德意志银行2022年净利达50.3亿欧元（约新台币1634亿元），和2021年净利19亿欧元相比，大幅成长。

德意志银行指出，这次强劲的财报表现，还包括一次性的租税优惠14亿欧元。

德意志银行执行长索英（Christian Sewing）在声明稿中说：「过去三年半来，我们德意志银行已经成功改头换面。」

德意志银行2019年展开战略性重整计画，包括裁汰数千人、转为聚焦欧洲。

历经多年的亏损后，德意志银行终于在2020年转亏为盈。

德意志银行2022年营收攀升至272亿欧元，和2021年相比成长7%。

德意志银行营收好转部分是因为欧洲中央银行（European Central Bank）为了对抗通膨而提高利率。欧洲多年来的超低利率水准，导致欧元区的银行获利遭压缩。

此外，德意志银行的获利也受惠于旗下主要投资银行和法人金融部门的营收成长。

德意志银行将在3月2日更新该行的战略和未来展望。

© 2023 AFP