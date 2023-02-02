Meta财报大好 盘后股价狂涨近两成

（法新社旧金山1日电） 社群龙头脸书母公司Meta Platforms Inc今天预测，今年将更严格控制支出成本且第一季营收可能高于市场预期，激励股价盘后大涨19%。

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根据金融资讯供应商路孚特（Refinitiv）的国际经纪估计系统（IBES）资讯显示，Instagram和脸书（Facebook）母公司Meta Q1营收估计落在260亿美元至285亿美元间，优于分析师平均预期的271.4亿美元。

称霸数位广告市场的Meta经历了残酷的2022年，各大品牌业者为因应经济不确定性削减行销支出，而TikTok等竞争对手吸引了大批的年轻用户，加上苹果公司（Apple）更新隐私政策，让Meta在锁定目标投放广告方面持续面临挑战。

Meta的财测表明，随着各大企业增加行销预算，广告市场可能正在复苏，在此之前，宏观经济的不确定性导致市场停滞了很长一段时间。

财报显示，Meta在截至去年12月31日的第4季净收入为46.5亿美元，每股盈利1.76元，远远低于前一年同期净收入102.9亿美元，每股盈利3.67美元，这主要与裁员等成本削减举措相关的42亿美元费用有关。

Meta 2022年全年营收为1166亿美元，较2021年下滑1%，而脸书用户数量首次突破20亿大关。

Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在声明中说，这要归功于短影音功能Reels演算法的改进，更有效地向脸书和Instagram用户提供影片内容。

苹果变更隐私设定后，让倚赖广告营收的脸书更难以锁定用户，祖克柏大赞完善的人工智慧有助他们准确投放广告。

祖克柏说，Meta 2023年的主题是「效率之年」，致力成为一个更强大、更灵活的组织。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP