法拉利全年获利创新高 出货量成长18.5%

（法新社米兰2日电） 义大利豪华车厂法拉利（Ferrari）今天发布2022年财报，结果相当「优异」，净利创下空前新高，订单也出现2位数成长率。法拉利还预测，未来一年也会大丰收。

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法拉利表示，2022年出货量较前一年成长18.5%，达到1万3221辆，净利则增长12.7%，达到空前新高的9亿3900万欧元（约新台币304亿元）。

2022年法拉利的销售额更是成长19.3%，达到50亿9000万欧元，符合各界预期。法拉利股价今天在米兰股市盘中应声劲扬，一度飙涨5.6%至243.20欧元。

法拉利执行长维纳（Benedetto Vigna）表示：「去年以优异的财务业绩作收。这些数据为2023年甚至会出现更强劲的表现提供基础，归功于我们产品在世界各地的需求持续畅旺。」

法拉利指出，2022年成长动力来自Portofino M与SF90等车款热销。欧洲、中东和非洲地区仍是法拉利主要市场，2022年出货量接近5500辆；中国大陆、香港和台湾合计出货量则激增72.6%，美洲地区出货量则成长21.8%。

法拉利预测，到了2026年全年销售额将成长至67亿欧元，法拉利冀望部分透过在此之前推出15种新车款，来达到这项目标。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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