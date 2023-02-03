追随美股 亚股多收高

（法新社香港3日电） 在美国股市上涨后，亚洲股市今天普遍走扬。不过，市场对于美国联准会可能暂停升息的乐观情绪，正被紧缩货币政策1年后的全球经济前景忧虑抵消。

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华尔街巨擘苹果公司（Apple）、亚马逊公司（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet的获利令人失望━3家公司的总值接近5兆美元━表明较高的借贷成本和高涨的通货膨胀正压制着消费者需求。

这些公司的数据是在1周快结束时公布，1月股市大部分时间的反弹在此刻遇到障碍，因为投资人担心市场已过度买进，经济发展未来还有很多障碍。

这些担忧掩盖对中国重新开放并从清零政策打击商业活动近3年后复苏的乐观情绪。

这些担忧也抵消美国联邦准备理事会（Fed）认定已从降低通膨数十年高点取得进展而产生的积极情绪，这些积极情绪助长联准会升息周期即将接近尾声的希望。

现在投资人目光正转向今天晚间公布的美国就业数据，这些数据将使人们更清晰了解美国这个世界最大经济体的状况。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「只要就业数据不出现断崖式爆跌，引发经济衰退的忧虑（强烈反应），市场就可能恢复今年所有最受欢迎的交易。」

经历开盘震荡后，亚洲大多数股市今天都上涨。东京、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市都走高，但香港股市因抛售科技股而下跌，上海股市也走低。

在东京股市，日经225指数收涨0.4%，来到27509.46点。港股恒生指数收跌1.3%，来到21672.07点。上海综合股价指数下跌0.7%，来到3263.41点。

© 2023 AFP