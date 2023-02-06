亚股多收低 美就业数据引发升息疑虑

（法新社香港6日电） 美国最新公布的就业数据超乎预期，升高市场对美国联邦准备理事会扩大升息的预期心理，拖累亚洲股市今天多收跌。

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此外，美国击落一枚疑似中国间谍气球引发地缘政治疑虑，这枚气球已在美国本土上空飞行多日。

联准会关于其货币紧缩行动的发言趋于软化，让市场参与者兴起联准会今年稍后的升息行动可能暂停、甚至降息的乐观心理。

然而，这股乐观心理受到美国最新出炉的就业数据严重打击。美国3日公布1月新增就业人数超过50万，几乎是12月数据的2倍，也远高于先前预测的18万8000人。

美国政府最新数据也显示失业率降至1969年以来最低点。

全美银行财富管理公司（US Bank Wealth Management）资深副总裁艾瑞克森（Lisa Erickson）说：「我们忧心，在这样的就业报告数据下，绝对会让联准会步向更高更久的（升息）道路。」

投资人现在预测，联准会将升息至5%以上，才会罢手。

旧金山联邦准备银行总裁戴利（Mary Daly）说，她已准备继续升息，同时利率也将维持高档一段时间。

华尔街三大指数3日全数重挫，受亚马逊、谷歌（Google）母公司Alphabet和苹果（Apple）财报欠佳拖累，以科技股为主的那斯达克指数跌幅逾1%。

亚股今天多延续美股跌势，其中港股恒生指数收跌2.0%，来到21222.16点。

上海综合股价指数收跌0.8%，来到3238.70点。

日股基准日经225指数则是上涨0.7%，来到27693.65点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、台北、曼谷、马尼拉和雅加达等股市皆收跌。

© 2023 AFP