雷诺日产董事会批准新协议 重塑两车厂结盟关系

（法新社伦敦6日电） 法国汽车制造商雷诺（Renault）与日本合作伙伴日产（Nissan）今天宣布，双方董事会已批准经过数月谈判，大幅调整双方不稳定结盟关系所达成的协议。

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两车厂透过联合声明表示，他们已「重新平衡」双方关系，雷诺将其在日产的持股比例从原本的43.4%降至15%，与日产在雷诺的持股比例相同。

根据新协议，日产还将持有雷诺新成立电动车企业「安培」（Ampere）最多15%股份；双方还宣布在拉丁美洲、印度和欧洲的合作计画。

两公司表示，透过这项协议，他们「开启了合作伙伴关系的新篇章」。

雷诺董事会昨天批准这项协议后，日产董事会也在今天批准。

经历多年紧张关系后，两公司正试图重新调整已有二十多年历史的企业联盟。

1999年，雷诺为拯救日产免于破产，展开跨国结盟关系。2016年日本车厂三菱汽车（Mitsubishi Motors）加入结盟，当时日产取得陷入困境的对手三菱34%股份。

然而，2018年日产执行长戈恩（Carlos Ghosn）被捕，造成日产与雷诺的结盟关系陷入不稳。戈恩指称，他所遭受的控诉是为阻止他让两企业结盟更紧密。

雷诺2022年11月宣布将业务分拆为二，分别是电动车新创事业「安培」，以及与中国吉利汽车公司合组的汽柴油车与混合动力汽车公司。

然而，日产担忧未来部分技术恐转移给这家中国车厂，加上对彼此间电动车智慧产权分享的细节存有疑虑，导致谈判难度上升。

分析师认为，日产与雷诺达成重新平衡双方关系的协议，是重建彼此信任的一种方式。（译者：施施/核稿：陈政一）

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