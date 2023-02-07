联准会升息疑虑卖压出尽 亚股守住涨势

（法新社香港7日电） 亚洲股市今天勉强守住涨势，投资人在经历一波抛售潮后稍获补血。先前卖压来自美国上周公布的就业报告优于预期，引发股市交易商担忧美国利率上升步伐将比担心出现的速度更快。

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尽管有迹象显示，物价上涨速度正在减缓；美国联邦准备理事会（Fed）上周也证实，对抗通货膨胀的战斗有所进展。但3日出炉的美国就业数据，却令许多市场人士视为沉重打击。

数据显示，美国1月新增50多万名就业人口。这引发外界揣测，联准会今年可能必须宣布更多升息行动，且2024年之前降息的任何可能性也因此完全烟消云散。

市场焦点如今放在联准会主席鲍尔（Jerome Powell）预定今天稍晚将发表的演说。美国央行上周做出政策决定后，鲍尔发表偏鸽派的评论。观察家将在今天的演说当中推敲他的立场是否有任何变化。

亚特兰大联邦准备银行（Atlanta Fed）总裁波士蒂克（Raphael Bostic）昨天警告说，若美国经济持续展现力道，「很可能将意味我们得采取稍微多一些行动」。

美国股市三大指数昨天再度全数收黑。亚洲股市今天虽然有亮丽开场，但投资人难以让涨势维持强劲。

香港股市今天收盘上涨0.4%，上海股市收高0.3%；首尔、台北和雅加达股市也都收红，但涨幅较早前收敛。东京股市收在平盘，新加坡、威灵顿、曼谷和马尼拉股市则收跌。

雪梨股市也收黑，因为澳洲央行将利率调升至10年高点，并警告由于通膨仍难获控制，可能还会进一步升息。

孟买股市也呈现跌势，但印度企业界钜子阿达尼（Gautam Adani）的商业帝国股价强劲反弹。原因是阿达尼集团（Adani Group）被控作假帐、造成市值蒸发1000多亿美元后，有新闻报导说，集团已采取行动来偿还11亿美元贷款。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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