英国石油退出俄罗斯拖累 2022年度净损25亿美元

（法新社伦敦7日电） 莫斯科去年2月入侵乌克兰后，英国石油公司（BP）宣布退出俄罗斯，尽管国际油价飙涨，英国石油今天表示，该公司去年呈现净亏损。

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英国石油2022年税后净损25亿美元，相较之下，2021年净利为76亿美元。

扣除导致亏损的特殊因素，英国石油在国际石油和天然气价格飙涨带动下，2022年获利飙涨逾倍至277亿美元。和其他对手2022年的庞大获利表现相当。 能源生产大国俄罗斯入侵乌克兰造成严重供应短缺，引发去年石油和天然气价格飙涨。 英国石油表示，该公司第4季股利将提高10%，并宣布总金额27.5亿美元的库藏股计画。

面对政府要求成为绿能企业的压力下，能源公司也利用庞大的获利，投资于再生能源。

英国石油在公布财报的同时，宣布其绿能战略，但随即遭环保团体批评漂绿，指责该公司企图掩盖持续生产化石燃料造成的环境破坏。 英国绿色和平组织（Greenpeace UK）气候议题负责人布拉哥耶维奇（Kate Blagojevic）说：「现在是停止钻探，开始要求污染者为他们在世界各地造成的气候损害付出代价的时刻。」

© 2023 AFP