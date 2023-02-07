鲍尔：优于预期经济数据可能促使联准会持续升息

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天在华盛顿经济俱乐部（Economic Club of Washington, D.C.）主办的活动警告，美国通货膨胀已开始降温，但冷却通膨可能是一条漫长而颠簸不平的路，优于预期的经济数据可能促使联准会持续升息。

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由于通膨降温，主要在商品部门，联准会近月已放缓激进升息的步调，不过上周公布的就业数据优于预期，增加决策官员对抗通膨的压力。

美国3日公布1月新增就业人数超过50万，几乎是12月数据的2倍，也远高于先前预测的18万8000人。美国政府最新数据也显示失业率降至1969年以来最低点。

鲍尔表示：「如果数据持续优于预期，如果我们做出有必要持续升息的结论，我们无疑会这么做。」

他接着说，目前，冷却通膨「仍有长路要走」。

他指出，除了住房服务部分，服务业部门的通膨降温仍不明显。

他表示：「这个过程可能需要不少时间，整个过程不会是平顺的，很可能颠簸不平。」

他预期今年「通膨将大幅下滑」，但是明年才会降至接近官员们2%的目标。

鲍尔表示，「劳动市场异常强劲」，通膨降温却未以牺牲强劲就业市场为代价，这是件好事。

不过优于预期的就业数据，也显示这个过程为何需要「较长时间」。

联准会1日结束2天会议后，鲍尔在记者会表示，虽然最近的事态发展令人鼓舞，官员仍需「更多的证据」以确认通膨持续下滑。（译者：陈政一）

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