CPI攀30年高点 澳洲升息1码至3.35%创10年新高

（法新社雪梨7日电） 澳洲中央银行今天将利率调升到10年来新高，试图控制飙升的通货膨胀，同时也尽量不引发经济衰退。

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法新社报导，澳洲中央银行「澳洲储备银行」（Reserve Bank of Australia）将借贷成本上调25个基点（1码）到3.35%。这是澳洲央行连续第9次升息，如今利率水准已达2012年10月以来最高点。

澳洲这次升息行动符合广泛预期。全球各国央行面对部分由俄乌战争引起的粮食和能源价格失控飙涨，纷纷紧缩货币政策。

澳洲央行理事会今天宣布升息后说，总体通货膨胀率仍然「非常高」。澳洲2022年10到12月消费者物价指数（CPI）较前一年同期上涨7.8%，来到30年新高。澳洲央行理事会警告，未来几个月很可能还会进一步升息。

澳洲与大多数与通膨奋战的国家一样，面临要保持一个棘手平衡：既要控制物价，又不能过于激烈行动而引发经济衰退。

国际货币基金（IMF）2022年预估，澳洲应该可以勉强躲过经济萎缩。

澳洲面临的另一个重大风险，是拥屋民众能否负担得起更高的房贷利率。

澳洲市场研究公司罗伊摩根研究（Roy Morgan Research）2022年估计，1/5的澳洲家庭处于「房贷压力」之下，面临难以偿还贷款。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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