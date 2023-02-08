印度央行放缓升息步伐 但称通膨仍居高不下

（法新社孟买8日电） 印度中央银行印度储备银行今天放缓升息步伐，但提醒印度国内的核心通膨仍盘踞高点。

广告 继续浏览后续

全球央行去年大幅调高借贷成本，以对抗俄乌战争引发的物价飙涨。不过，随着通膨开始降温，许多央行逐渐放慢升息步伐。

印度储备银行（The Reserve Bank of India, RBI）今天决议调高基准附买回利率25个基点至6.5%，符合市场预期，这是印度储备银行去年5月以来第6度升息，同时也是升幅最小的一次。印度储备银行去年5月的利率水准处于4.0%。

多数分析师也预期印度储备银行将调整政策立场，由中立转向宽松，意味着这将是印度央行这波升息循环的最后一次升息。然而，印度央行总裁达斯（Shaktikanta Das）对于进一步紧缩货币政策，抱持开放的态度。

达斯在网路直播中说：「2022年11月和12月间印度消费者物价通膨降到耐受上限以下。不过，核心通膨仍根深柢固。」

「展望未来，通膨固然预期将在2023-2024年趋于温和，但仍可能持续高于4.0%的目标。」

达斯指出，地缘政治紧张、全球金融市场震荡、非石油类商品价格攀升，加上原油价格波动等因素带来的持续不确定性，让经济前景蒙上阴影。

美国联邦准备理事会（Fed）近月来已缩减升息幅度；欧洲央行则维持强硬升息立场。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）昨天表示，数据若显示就业市场强劲，联准会将必须进一步紧缩货币政策。他还表示，通膨要降温还有一段长路要走。

© 2023 AFP