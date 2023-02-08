后疫情时代视讯会议需求降 Zoom宣布裁员15%

（法新社旧金山7日电） 视讯会议软体平台Zoom的公司今天宣布，因疫情趋缓导致需求降低，将裁员约1300人，相当于员工总数的15%，相关成本上看6800万美元（新台币20亿4000万元）。

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Zoom Video Communications执行长袁征在部落格表示，今年将自己薪资缩减98%并放弃执行长奖金。

他还说，他的领导团队成员薪资今年也将减薪20%，并不发奖金。

袁征在部落格中指出，「世界转至后疫情生活模式」，虽然人们和企业仍依赖Zoom软体服务，但设于矽谷的Zoom正见到客户缩减开支。

袁征表示，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，人们使用这个平台于远距工作、法院庭审、社交活动等，Zoom也因需求增加而将员工人数扩大至3倍。

由于全球经济情势严峻，企业行之多年的高支出已转为撙节，Zoom也加入愈来愈多美国科技公司裁员行列。

美国电脑大厂戴尔（Dell）昨天即指出，将裁减全球人力资源约5%，相当于约6650人。

此前，为了对经济下滑预作准备的科技巨擘，包括微软（Microsoft）、脸书（Facebook）母公司Meta、谷歌（Google）母公司Alphabet、亚马逊（Amazon）和推特（Twitter）等都已采取类似措施。

根据职场状况追踪网站layoffs.fyi统计，今年1月开始以来，全球科技公司超过9万5000名员工失业。

© 2023 AFP