（法新社香港9日电） 亚股今天跌多涨少，主因投资人预期美国升息周期将持续更长一段时间，官员们试图藉此让经济降温，并控制创下数十年来新高的通膨。

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数月来物价涨势放缓，点燃美国联邦准备理事会（Fed）今年可能很快暂停紧缩政策甚至降息的希望，但3日公布的数据显示，美国就业市场依然强劲，打击这种乐观情绪。

联准会主要成员本周一致承认，虽然通膨之战取得进展，但在情况进一步好转之前，还会面临更多的痛苦。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）7日重申上周会后声明表示，联准会计划继续升息。对此，数名高级官员昨天提供进一步见解。

纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams）表示，政策委员会必须「达成足够严格的政策立场」，然后「维持这个立场几年，以确保通膨率达到（联准会设定的）2%目标」。 联准会理事华勒（Christopher Waller）补充说：「这可能是一场长期抗战，利率比一些人目前预期的还高，维持时间也更长。」

与此同时，明尼阿波利斯联邦准备银行总裁卡西卡里（Neel Kashkari）警告说：「根据我的判断，还没有太多证据证明迄今为止的升息对劳动市场产生很大影响。」

东京、雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、曼谷、马尼拉和雅加达股市都收跌。然而，香港和上海股市则分别上涨1.60%和1.18%。

© 2023 AFP