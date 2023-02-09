阿达尼集团遭爆诈欺 挪威主权财富基金出清持股

（法新社奥斯陆9日电） 全球最大主权财富基金、规模1.2兆美元（约新台币36兆元）的挪威主权财富基金今天表示，已将旗下印度阿达尼集团的资产全数脱手。

广告 继续浏览后续

挪威主权财富基金在截至2022年底持有价值约2亿美元的阿达尼集团股票。

挪威主权财富基金持有阿达尼绿能公司（Adani Green Energy）0.14%股权、阿达尼道达尔天然气公司（Adani Total Gas）0.17%股权，以及阿达尼港口和特别经济区（Adani Ports & Special Economic Zone）0.3%股权。

挪威主权财富基金环境、社会和治理风险监控部门主管莱特（Christopher Wright）说，年底迄今5周，「我们继续大幅降低在阿达尼集团旗下企业的持股」。「所以现在已没有任何部位」。

在2014年至2023年期间，挪威主权财富基金已经出售阿达尼集团旗下6家企业的持股，主要是基于环保的理由，像是滥伐和温室气体排放过高等因素。

自从美国作空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）1月发布一份爆炸性报告，指控印度富豪阿达尼（Gautam Adani）旗下的阿达尼企业会计诈欺后，集团总市值已暴跌约1200亿美元（约新台币3兆6080亿元）。

挪威主权财富基金投资约9000家公司，以及债券和房地产。该基金受到道德规则规范，禁止投资严重侵犯人权、制造核武器或涉及煤炭和菸草的公司。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP