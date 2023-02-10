联准会升息疑虑不散 亚股多数收黑

（法新社香港10日电） 亚洲股市今天多数收黑，追随美国股市昨天再度走跌趋势。这股卖压来自上周美国公布表现绝佳的1月就业报告后，市场上便弥漫着升息疑虑。

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股市交易商于1月看好美国联邦准备理事会（Fed）的货币紧缩行动很快会结束，但到了2月他们被拉回现实，转为思索借贷成本可能还会升高，且利率停留在高点时间比预期还久。

最新就业数据显示，美国经济依旧强健。数名联准会官员因此警告说，有必要再做更多努力来让物价获得控制。

里契蒙联邦准备银行（Richmond Fed）总裁巴尔金（Thomas Barkin）本周也声援同僚，提醒联准会若想让通货膨胀率降至自订的2%目标，就必须要「坚定持续」调高利率。

然而，随着美国借贷成本还要进一步攀升，部分人士甚至警告利率恐升至20年高点的6%；越来越多人担忧，全球最大经济体美国将陷入衰退。

分析师指出，下周出炉的美国消费者物价指数（CPI）将是关键点，结果可能对联准会未来升息计画有重大影响。

香港股市今天在科技类股笼罩沉重卖压下，收盘挫跌2.0%，在亚股当中跌幅最深。上海股市收低0.3%，雪梨、首尔、台北、曼谷和雅加达股市也全数收黑。

不过，东京股市在日圆汇价走贬的加持下，收盘小涨0.3%。新加坡、威灵顿和马尼拉股市也都收高。

© 2023 AFP