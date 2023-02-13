升息疑虑拖累 亚股跌多涨少

（法新社香港13日电） 在市场日益认为美国利率将比之前预期更高，升息时间更久的心理影响下，亚洲股市今天继续走低，收盘跌多涨少。

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几个月来的通膨数据虽呈现向下趋势，但美国1月新增就业数据超乎预估，显示美国经济仍强劲。

优于预期的就业数据让美国联邦准备理事会（Fed）官员认为升息行动还得加把劲，才能将物价控制在满意的水准。

市场现在把焦点放在美国14日将公布的消费者物价指数（CPI），一旦数据超乎预期，恐对市场心理带来进一步压力。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「近来放缓的通膨数据引发投资人预期经济可能『软着陆』的乐观心理，一旦数据超乎预估恐将产生像（拆除建物用）大铁球一样的破坏力，对风险资产带来冲击。」

华尔街股市上周创2个月来最糟单周表现，亚洲股市今天也欲振乏力。

日股日经指数收跌0.9%，来到27427.32点。港股恒生指数收跌0.6%，来到21164.42点。上海综合股价指数收涨0.7%，来到3284.16点。

至于其他亚股，雪梨、威灵顿、新加坡、首尔、台北和马尼拉股市都收跌，曼谷和雅加达股市则微幅上扬。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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