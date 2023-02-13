欧盟上修欧元区2023成长预估 经济惊险躲过衰退

（法新社布鲁塞尔13日电） 随着能源危机缓减，加上欧元区经济这个冬季「惊险」躲过衰退，欧洲联盟执行委员会今天表示，欧元区2023年经济成长将高于之前预估。

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欧盟执委会（European Commission）今天上修欧元区2023年经济成长预估，由之前的03%上调至0.9%。欧盟执委会表示，「有利的发展」协助欧元区挺过俄罗斯入侵乌克兰带来的冲击。

此外，通膨攀升速度预料也比之前预估减缓。俄乌战争去年引发石油和天然气价格飙涨。

欧盟执委会表示，供应来源持续多元化，加上消耗量急降，天然气库存高于去年的季节平均水平。同时，趸售天然气价格也跌到战前水准以下。

此外，欧盟劳动市场持续表现强劲，失业率仍处于历史低点。

欧盟执委会调降2023年通膨预估至5.6%。去年10月通膨一度创下10.6%的高点，欧盟执委会表示，通膨似乎已经触顶。

欧洲中央银行和世界各地的央行，去年启动一连串升息行动，以遏制攀升的通膨。

欧盟执委会还提醒，不利经济成长的「逆风」仍强劲。

「消费者和企业仍面对高能源成本，1月的核心通膨（扣除能源和食品价格）持续攀升。」

「由于通膨压力徘徊不去，货币紧缩政策料持续，将对商业活动和投资带来冲击。」

欧盟执委会维持2024年欧元区经济成长预估1.5%。同时预估，欧元区明年通膨2.5%，仍高于欧洲央行通膨目标2%。

欧洲执委会表示，预估值不确定性虽仍高，但成长的风险大抵取得平衡。

欧盟执委会说，近来趸售天然气价格下跌效应若更强劲地传递到消费者物价，消费力将更具韧性。然而，在地缘政治持续紧张的情况下，天然气价格跌势逆转也非不可能。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP