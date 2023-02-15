（法新社香港15日电） 美国最新公布的通膨数据未能缓解投资人对联准会（Fed）将持续加速升息的疑虑，亚洲股市今天普遍走跌。市场忧心，联准会升息过速恐会造成经济衰退。

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美国最新公布1月消费者物价指数（CPI）年增6.4%，虽较12月增幅减缓，仍高于市场预估，意味着通膨重返正常水准恐比预期时间还长。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「（CPI数据）虽大致符合预期，仍凸显要将通膨降至联准会的目标，恐比一般预期的时间还长。」

「在这种情况下，也可能导致利率水准将更高和升息时间将更久。某种程度来说，和市场目前仍押注联邦基金利率今年稍后将调降的看法背道而驰。」

美国通膨数据公布后，货币决策官员重申，他们决心持续维持升息路线。目前市场预估利率可能从目前的4.5%至4.75%，上调至5%以上。

市场目前焦点转到美国今天稍后将公布的零售销售数据。

前一天的华尔街股市走势震荡分歧，亚股今天跌多涨少。

港股恒生指数收跌1.4%，来到20812.17点。上海综合股价指数收低0.4%，以3280.49点作收。

日股基准日经225指数收挫0.4%，来到27501.86点。

至于其他亚股，首尔、雪梨、台北、曼谷和雅加达股市都收跌。纽西兰和马尼拉股市则微幅收高。

© 2023 AFP