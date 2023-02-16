美零售数据佳激励市场信心 亚股大多收高

（法新社香港16日电） 美国最新零售销售数据远优于预期，显示美国消费者信心未受通货膨胀高涨及利率可能继续调升的打击。纽约股市昨天受到相关因素激励走扬，亚洲股市今天跟随涨势大多收高。

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股市交易商数个月来紧盯美国经济数据。一般普遍认为，数据强劲虽对经济来说是好消息，却不利股市，因为这会让美国联邦准备理事会（Fed）面临更大压力需继续紧缩货币政策。

正因如此，当美国1月大幅新增50万就业人口的数据传出后，世界各地股市爆出卖压；数名联准会官员也警告说，利率可能有必要升高到超越预期的水准，并停留在高点更长时间。

此外，本周公布的美国1月通膨数据降温幅度不如预期，让上述论点可行性增强，进一步打击投资人信心。

然而分析师说，昨天公布的美国1月零售销售额大增、创下2021年3月以来最大涨幅，可能使一些投资人改变想法，不再追随「好消息就是坏消息」的口号，而是认为美国经济可能躲得过「硬着陆」，也就是经济衰退。

华尔街股市三大指数昨天针对零售销售数据先是应声下挫，之后再反弹收高。本周以来走势颠簸的亚洲股市今天接棒攀涨。

东京股市收盘上扬0.7%，香港股市收高0.8%，雪梨、首尔、新加坡、台北、威灵顿和曼谷股市也全数收红。但上海股市收挫1.0%，马尼拉和雅加达股市同样收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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