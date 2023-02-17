联准会官员再放鹰 亚股收挫

（法新社香港17日电） 2名美国联邦准备理事会（Fed）官员昨天暗示，鉴于美国通货膨胀居高不下，联准会应加强货币紧缩行动。这引发投资人揣测，美国央行还会积极升息，亚洲股市今天收盘应声挫跌。

广告 继续浏览后续

昨天出炉的数据显示，美国1月趸售物价指数（WPI）涨幅稍微降温，但仍然高于预期。这使得一种看法获得更多支持，也就是即使联准会持续调高借贷成本已将近1年，要打败通货膨胀还有许多努力空间。

其他公布过的数据另显示，美国消费者物价指数（CPI）涨幅下降程度不如预期，且零售销售额劲扬；新增就业人口远超越预期，而申请失业给付人数也不高。

1月股市买气热络，因为投资人看好联准会很快将能够暂停升息循环，甚至在今年底降息。但如今他们意识到，联准会若要让美国通膨率降到2%的目标，有必要继续升息。但进一步紧缩的货币政策环境，再度引发交易商担忧美国经济将落入衰退。

圣路易联邦准备银行（St Louis Fed）总裁布勒德（James Bullard）昨天警告说：「与通膨的抗战将是一条长路，我们今年期间很可能必须继续展现打击通膨的决心。」他还表示，不排斥3月会议升息幅度倍增至50个基点（2码）。

克里夫兰联邦准备银行（Cleveland Fed）总裁麦斯特（Loretta Mester）昨天也呼应道：「当经济有需要，我们可以更快速行动，可以在任何一次会议有更大动作。这将取决于经济情况如何发展。」她并表示，上次会议有充分理由升息2码，且没有任何迹象显示现在宜暂停升息。

美国股市三大指数昨天收盘应声携手挫跌逾1%，亚股今天承接卖压。东京股市收盘下跌0.7%，香港股市收挫1.3%，上海股市收低0.8%，雪梨、首尔、台北、威灵顿、曼谷和马尼拉股市全数收黑。

不过，新加坡股市逆势收高。雅加达股市收在平盘。

© 2023 AFP