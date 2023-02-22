（法新社香港22日电） 美国最新数据显示经济依然过热，助长市场忧心美国升息幅度将比预期高、升息期间将更久的预期心理，昨天拖累华尔街股市重挫，亚股今天延续美股跌势。

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投资人现在静待美国联邦准备理事会（Fed）公布最新决策会议纪录，希望从中一窥Fed官员对升息幅度和升息时间的看法。

美国最新采购经理人指数超乎预期，显示尽管联准会升息近1年，以及通膨飙升，美国经济仍过热。美股三大指数昨天闻讯挫跌至少2%。

在采购经理人指数公布前，美国的最新就业数据显示，1月新增就业人数大幅攀升，造成联准会持续紧缩货币政策的压力。不少人忧心货币政策持续紧缩恐引发衰退。

LPL Financial首席经济学家罗奇（Jeffrey Roach）表示：「紧俏的劳动市场和强韧的消费者需求恐造成联准会持续升息行动至今年夏天…在市场和央行对预期的升息走势看法有志一同以前，投资人应该会看到震荡波动。」

亚股主要指数今天全面收黑，日股基准日经225指数收跌1.3%，来到27104.32点。港股恒生指数收挫0.5%，来到20423.84点。上海综合股价指数收跌0.5%，来到3291.15点。

首尔、雅加达和马尼拉等股市今天跌幅逾1%。雪梨、新加坡、威灵顿、曼谷和台北股市也收低。

© 2023 AFP