投资人关注联准会持续升息 亚股走势不一

（法新社香港23日电） 美国联邦准备理事会（Fed）最新公布的会议纪要显示，联准会将持续升息，且时间比之前预期还久之后，市场买盘不振，亚洲股市走势不一。

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联准会最新公布的会议纪要提到：「与会者认为紧缩政策立场，必须持续到未来的数据足以证明通膨处于持续向下至2%的趋势，这可能需要一些时间。」

这项会议纪录强化了外界普遍预期决策官员力图将通膨压低至目标2%的看法。

橡树资本管理公司（Oaktree Capital Management）的波里（Danielle Poli）告诉彭博电视：「我们今年的重大疑虑之一，也就是市场期待的事件－联准会升息立场转趋温和－不太可能发生。市场在过去两周才稍微又再意识到这点。」

美国今天将公布最新失业救济申请人数，市场可望从中一窥美国就业市场的力道。

亚洲股市昨天重挫后，今天走势不一。港股恒生指数收跌0.4%，来到20351.35点。上海综合股价指数收低0.1%，来到3287.48点。日本股市适逢假日休市一天。

至于亚洲其他股市，雪梨、新加坡和马尼拉股市收跌；首尔、台北和威灵顿股市则收高。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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