亚股涨跌互见 日银料维持宽松促日股劲扬

（法新社香港24日电） 投资人依然挥别不去盘踞多时的升息疑虑，使得亚洲股市今天收盘走势分歧。日本股市则表现突出，动力来自即将上台的日本央行新总裁主张维持超宽松货币政策。

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分析师指出，投资人今年初还看好美国联邦准备理事会（Fed）将在年底前降息，如今似乎普遍意识到联准会将进一步调升借贷成本，并让利率停留在高点。全球股市行情也因此由1月劲扬转为2月挫跌。

投资人现在聚焦于美国即将公布的最新个人消费支出（PCE）物价指数，这是联准会偏好的通货膨胀指标。先前公布的美国就业报告已优于预期，数据也显示，美国消费者物价与趸售物价的涨幅仍然强劲。

美国昨天公布数据显示，上周申请失业给付人数低于预期，使得美国劳动市场依旧强健的看法更加有力。但这也让联准会降低通膨又不伤害经济的任务，难度又更高。

亚洲股市连续第2天走势颠簸。香港股市收盘下挫1.7%，上海股市收跌0.6%，首尔、台北和曼谷股市也都收黑。但雪梨、威灵顿、新加坡和雅加达股市收高。

东京股市收盘劲扬1.3%，买气来自日本首相岸田文雄提名的日本银行（Bank of Japan）新总裁人选植田和男，他向国会提出的声明指出，日银长期以来的货币宽松政策「适当」且「有必要保持货币宽松来支持经济」。

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