日银总裁人选挺货币宽松拚经济 称通膨只是暂时

（法新社东京24日电） 日本中央银行日本银行下一任总裁被提名人植田和男今天告诉国会，日银长期以来的货币宽松政策是「适当的」。这暗示他4月上任后不会突然改变日银政策立场。

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法新社报导，日银在现任总裁黑田东彦的领导下，推出一系列超宽松货币政策，从负利率到大量购买政府债券，以提振低迷的日本经济。

然而，美国联邦准备理事会（Fed）和其他国家央行为了应付飙升的通货膨胀，纷纷采取积极的升息行动，使得日银面临加入行列的压力。但在过去一年，日本央行仍坚持采取既有宽松的货币政策。

身为经济学教授的植田和男告诉日本国会，他认为「继续实施货币宽松政策是适当的」。他并警告说，金融市场和全球经济仍存在高度不确定性。

这是植田获得日本首相岸田文雄提名担任日银新总裁后，首次的公开谈话。他表示：「有必要让货币政策保持宽松，以支持经济，同时创造一个企业可以提高工资的环境。」

然而今天发布的数据显示，日本1月消费者物价指数（CPI）劲扬4.2%，创下1981年9月以来最大涨幅，且是日银目标通膨率2%的2倍多。

日本物价攀涨，部分归咎于能源帐单变贵。由于联准会紧缩货币政策，与日银宽松政策形成对比，导致日元兑美元汇率走低，使得日本购买外国货品成本更高。

不过，正由于日本物价上涨不是由市场需求或工资稳定上升所驱动，使得日银认为上涨是暂时的，因此没有理由放弃货币宽松政策。

植田和男表示：「这些推高成本的因素，在未来很可能减弱。消费者物价涨幅很可能会在下个财政年度中期降到2%以下。」他指的下个财年是从今年4月到明年3月底。

植田今天虽然没有给出货币政策可能有任何调整的时间表，但他说如果可预期会出现通膨率停留在2%的条件，那么日银将朝向货币政策「正常化迈出一步」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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