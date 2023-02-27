（法新社香港27日电） 美国最新出炉的通膨数据超乎市场预期，升高投资人认为美国联邦准备理事会（Fed）恐持续加速升息一段时间的预期心理，导致华尔街股市下挫，亚洲股市今天追随美股走低。

广告 继续浏览后续

继强劲的就业数据之后，美国最新个人消费支出物价指数显示，物价滑降速度比市场期待的速度慢。

市场原本期待联准会能很快暂停紧缩货币政策、甚至在年底前降息，本月出炉的经济数据令此一乐观看法烟消云散。

投资人将密切关注联准会官员本周的谈话。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「我们知道有6名握有投票权的（决策委员会）委员本周有既定公开活动，决策官员有充分机会表达他们对最新数据的看法，以及更重要的是，他们对决策前景带来影响的看法。」

部分委员已暗示，他们对于下次开会升息50个基点抱持开放态度，而在24日公布了个人消费支出物价指数后，某些决策官员表示，他们看到进一步紧缩的空间。

华尔街三大指数24日都收挫，亚股今天接棒走跌。

亚洲主要股市，日股日经225指数收跌0.1%，来到27423.96点。港股恒生指数收挫0.3%，来到19943.51点。上海综合股价指数收低0.3%，来到3258.03点。

至于其他亚股，雪梨、威灵顿、新加坡、首尔、雅加达和曼谷等股市都收跌。

© 2023 AFP