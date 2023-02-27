电信业衰退阴影下 全球行动通讯大会揭幕

（法新社巴塞隆纳27日电） 在电信业严重衰退的阴影之下，电信业巨头今天将齐聚西班牙巴塞隆纳，出席业界最重要的年度聚会「全球行动通讯大会」。

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为期4天的全球行动通讯大会（MWC）预计约有8万名代表参加，瑞典电信设备制造商爱立信（Ericsson）、中国电信设备公司华为（Huawei）、芬兰电信设备制造商诺基亚（Nokia）和韩国三星（Samsung）等业界巨头将展示最新创新成果，中国智慧型手机制造商OPPO、小米等，以及电信商Orange、Verizon、中国移动也都将共襄盛举。

筹办此次活动的全球行动通讯系统协会（GSMA）围绕元宇宙、人工智慧（AI）、加密货币和金融，以及超高速5G行动网路潜力等前瞻理念举办这场活动。

但随着全球经济停滞不前、科技业数以千计员工遭到裁员，许多公司更关心的是找到重新获利的途径。

根据国际数据资讯公司（IDC）数据，与2021年相比，去年智慧手机整体销量下降11.3%。国际权威研究机构Gartner估计，今年智慧手机、平板电脑和电脑销量将再次下滑4%。

科技顾问公司CCS Insight首席分析师伍德（Ben Wood）在大会开幕前表示：「大家都会关注宏观经济压力和地缘政治动荡，不是只有通讯业面临这些挑战，因此重点会放在度过这个艰困时期，准备迎接必会到来的重回成长。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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