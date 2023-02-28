英国食品通膨率突破17% 创史上最高纪录

（法新社伦敦28日电） 今天公布的最新调查结果显示，英国民众面临生活成本危机之际，食品通膨率已飙升至史上最高水准17.1%。

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法新社报导，市场研究机构凯度（Kantar）追踪7万5000多种食品售价后表示，与去年同期相较，在截至2月19日的4周内，食品价格涨幅高达17.1%。 这是凯度自2008年开始追踪超市物价以来的最大增幅。

凯度零售与消费者研究部门主管麦基维特（Fraser McKevitt）说，「这段时间以来，消费者一直面临物价飙涨的问题…这对人们的生活产生了重大影响。」

凯度的研究还显示，继飙涨的能源开销后，杂货价格已成为英国民众第二大财务压力来源。

该公司1月针对近万名消费者进行调查后发现，英国有多达1/4家庭面临「经济困难」，1年前，这个数字仅为1/5。

英国消费者保护团体「哪个？」（Which?）政策与倡议主管孔查（Rocio Concha）表示，「最新数据令人深感担忧，部分家庭已开始削减每日三餐，以达到收支平衡。」

好消息是，随着能源价格下滑，整体通膨正逐渐放缓。

英国消费者物价指数（CPI）去年10月达到11.1%的41年高点后，上月已回落至10.1%。

© 2023 AFP