欧元区2月通膨率8.5% 高于预期

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧盟统计局（Eurostat）指出，因为食品价格飙涨，欧元区2月通膨年增率仍高达8.5%，大幅下降的希望破灭。

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欧元区通膨年增率从1月8.6%降至2月的8.5%，但财经数据供应商慧甚（FactSet）汇整的分析师预估数据为8.2%，彭博（Bloomberg）估值则为8.3%。 欧盟统计局表示，不包括波动较大的食品和能源价格的欧元区核心通膨率为5.6%，高于1月的5.3%，也创下新纪录。 分析师说道，这些数据可能会导致欧洲中央银行（European Central Bank）在2023年头几个月过后继续升息。欧洲央行正在努力控制通膨问题， 凯投宏观公司（Capital Economics）欧元区经济学家艾伦－雷诺兹（Jack Allen-Reynolds）表示：「一段时间以来，我们一直预测两周后的会议将升息50个基点，5月还会再升息一次，但现在看来，之后的会议进一步升息可能性愈来愈高。」 根据欧盟统计局资料，2月食品和饮料价格上涨15%，创下历史新高，1月则上涨14.1%，能源价格涨幅则从1月的18.9%，降至2月的13.7%。

这是两年来食品价格涨幅首次超过能源价格涨幅，但专家认为，他们预期今年的食品通膨率将放缓。

© 2023 AFP