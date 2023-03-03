汉莎航空熬过COVID-19疫情 2022年转亏为盈

（法新社法兰克福3日电） 随着世界各国COVID-19防疫封锁政策松绑，经济重新开放带动需求反弹，德国航空巨擘汉莎航空今天表示，公司历经2年亏损后，2022年总算转亏为盈。

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法新社报导，汉莎航空（Lufthansa）集团今天公布2022年财报，净利为7亿9100万欧元（约新台币255亿元），相较之下，2021年净损约22亿欧元，2020年净损约67亿欧元。

汉莎航空执行长史波（Carsten Spohr）说道：「汉莎航空回来了。仅仅一年时间，我们达成了前所未见的财务改善…汉莎航空集团取得的成绩远远优于预期。2023年航空旅行需求依然居高不下。」

汉莎集团还指出，2022年调整后营业净利约为15亿欧元，符合各界预期。

当COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致全球航空运输中断时，汉莎航空遭受巨大损失，2020年不得不接受德国政府的纾困援助。

不过，随着COVID-19疫苗问世且世界各国转为与病毒共存策略，汉莎航空受惠于先前被压抑的需求，业绩反弹速度比预期更快。 旗下拥有欧洲之翼航空（Eurowings）、奥地利航空（Austrian）、瑞士航空（Swiss）、布鲁塞尔航空（Brussels）的汉莎航空集团表示，2022年汉莎集团各航空公司载运量达到1亿2百万人次，是2021年的两倍多。 不过，汉莎集团和其他航空公司同样面临人力短缺挑战，他们必须招募足够员工才能因应不断增加的旅客量，因为许多员工在疫情期间都已遭解雇或辞职。

© 2023 AFP