联准会官员放鸽 亚股多数随美股收高

（法新社香港1日电） 亚股今天与美股连动上扬。亚特兰大联邦准备银行总裁波士蒂克表示，他支持在联准会下次会议小幅升息，并暗示夏季可能暂停升息以观察紧缩政策对通膨的影响，因此推升美股反弹。

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尽管不断传出联准会可能在3月会议升息50基点（2码）之说，但波士蒂克（Raphael Bostic）提出应升息25基点（1码）的意见，让交易商重拾迫切需要的希望。

他并质疑，现行4.5%－4.75%的利率是否应调升到远超出5.25%之上？这使银行得以在夏季暂停紧缩行动。

美股3大指数因此收涨，道琼工业指数涨幅逾1%。亚洲多地股市与之连动，东京日经指数劲扬428.60点或1.56%，以27,927.47点作收。

香港恒生指数大涨138.08点或0.68%，收在20,567.54；上海综合指数温和涨升17.74点或0.54%，收3,328.39点。首尔、台北、雪梨和马尼拉也都收高。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出，尽管市场走势仍不确定，「但与去年不同，当时的市场波动多半是由政策冲击决定。今年股价涨跌受到全球成长改善的影响，与受全球政策紧缩的影响一样大」。

© 2023 AFP