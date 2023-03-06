亚股大多收高 市场关注Fed主席本周国会听证演说

（法新社香港6日电） 市场传闻美国联邦准备理事会（Fed）可能放宽货币紧缩政策，亚洲股市今天大多收高。香港和上海股市则在中国宣布今年经济成长目标为数十年来低点的影响下，收盘小幅涨跌。

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Fed主席鲍尔（Jerome Powell）美东时间7日将出席联邦参、众议院委员会发表听证演说。投资人密切关注鲍尔演说，以从中一窥利率动向。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「重点是主席是否会利用这个机会透露3月倾向维持升息25个基点，或者不排除本月重新回到加速升息的脚步。」

「倘若鲍尔不排除大幅升息的可能性，市场可能会大幅押注3月联准会决策会议将升息50个基点，以回应上月升温的经济数据。」

此外，投资人也静待美国10日将公布的就业数据，以及日本中央银行日本银行9日起为期两天的决策会议。这将是日银总裁黑田东彦卸任前最后一次参加决策会议。

即将卸任的中国国务院总理李克强昨天在全国人大会议上宣布今年经济成长目标约5%，略低于分析师预估。

中国去年经济成长仅3%，远低于官方的经济成长目标约5.5%。主要受到严格的防疫封控措施，以及房地产危机拖累。

李克强在1小时的演说中表示：「中国经济步向稳定复苏，展现进一步成长的庞大潜力和动能。」

盛宝金融（Saxo Capital Markets）策略师查纳纳（Charu Chanana）告诉彭博电视台（Bloomberg Television）：「中国周末宣布低于预期的成长目标，恐让油价持续震荡，同时，市场焦点将放在联准会主席鲍尔本周是否会发表关于利率的强硬言论。」

亚洲主要股市，日股基准日经225指数收涨1.1%，来到28237.78点。港股恒生指数收盘小涨0.2%，来到20603.19点。上海综合股价指数小跌0.2%，来到3322.03点。

至于其他亚股，雪梨、威灵顿、首尔、台北和新加坡股市都收涨。吉隆坡和雅加达股市则微幅收低。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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