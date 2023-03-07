通膨居高不下 澳洲升息1码至3.6%创11年新高

（法新社雪梨7日电） 澳洲中央银行今天将利率调升到11年来新高，以试图抑制通货膨胀，却让抵押贷款持有人面临的压力日益增加。

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澳洲中央银行澳洲储备银行（Reserve Bank of Australia）将借贷成本上调25个基点（1码）到3.6%。这是澳洲央行连续第10次升息。

澳洲央行因民众面临食品价格和电价飙升之下，提高利率并增加抵押贷款偿还额而遭受批评。

澳洲储备银行总裁洛威（Philip Lowe）在声明中说：「全球通膨仍然很高。通膨回到目标利率还需要一段时间。」

洛威说，他预计需要进一步升息才能使通膨率回到央行2%到3%的目标区间，他誓言要「采取必要措施」实现这个目标。

根据最新的政府数据，澳洲的家庭通膨率超过7%。

在外界普遍预期升息之际，面对因乌克兰战争而加剧了食品和能源价格失控，全球央行持续紧缩货币政策。

澳洲和大多数对抗通膨的国家一样，面临一个微妙的平衡行为，要在不扼杀经济成长和引发经济衰退的情况下降低物价。

澳洲财政部长查默斯（Jim Chalmers）说，升息「将使许多已经在压力下的澳洲人生活更加艰难」。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

© 2023 AFP