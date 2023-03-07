鲍尔：经济数据强劲 联准会最终利率恐高于预期

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，由于新的经济数据较近期趋势强劲，联准会最终可能将利率调升至较之前预期更高的水平。

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鲍尔指出，元月就业数字、消费者支出、制造业生产和通货膨胀，都指向部分扭转先前软化的趋势。

鲍尔在参议院银行委员会（Senate Banking Committee）听证会事前准备好的讲话说，这可能是由于「反常的温暖天气」。

他表示：「如果所有数据显示有必要加快紧缩，我们准备加快升息步伐。」

鲍尔说，同时，劳动力市场仍然「非常紧俏」。

尽管薪资成长已放缓，分析师认为这对联准会仍然不够，因为强劲的劳动力市场支撑收入，进而支撑需求。决策官员一直担心薪资升高可能助长通膨，使抑制物价更加复杂。

在鲍尔作证前不久，联准会公布一份半年度报告，报告指向劳动力市场紧俏、就业机会大幅增加、失业率处于历史低点以及名目薪资（nominal salary）成长提高。

鲍尔表示：「让通膨率回落到2%目标的过程仍然漫长，且可能颠簸不平。我们将坚持到底，直到工作完成。」（译者：陈政一）

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