（法新社香港8日电） 亚股今天大多收跌，因为在官员努力抑制通膨之际，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）吹响加快升息步伐的号角。

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鲍尔在备受期待的国会听证会中，给投资人带来一记重击，他们曾对联准会可能很快暂停紧缩政策、并给予股市急需的提振抱持微弱希望。

近几周公布的一系列数据表明，全球最大经济体美国的经济依然过热，包括就业数据、消费者支出、工厂活动和通膨数据都相当强劲。

鲍尔对美国联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）表示：「最新的经济数据较预期强劲，这意味最终利率可能会高于先前预期。」

「如果所有数据显示有必要加快紧缩，我们准备加快升息步伐。」

他说，官员将「坚持到底，直到目标达成」。

通膨率目前高于6%，虽然低于去年创下的数十年高点，但仍远高于联准会设定的2%目标。

投资人现在认为联准会将在本月稍晚举行的会议上升息 50个基点（两码），是上次会议的两倍。联准会在连续4次升息3码后，去年12月又升息2码。

鲍尔的言论比预期更加强硬，Markets.com分析师威尔森（Neil Wilson）说：「目前市场听到响亮且明确的『利率将更高、维持更久』讯息，并没有看到联准会被劝阻。」

香港股市下跌逾2%，上海、雪梨、首尔、新加坡、台北、曼谷和威灵顿股市也都收跌。雅加达和东京股市则收涨。

© 2023 AFP