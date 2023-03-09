TikTok推新资安计画 致力消除欧洲各国疑虑

（法新社布鲁塞尔8日电） 西方政府考虑进一步禁用中国短影音应用程式TikTok之际，TikTok今天采取新行动，努力排除欧洲领导人对资安的疑虑。

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捷克网路监管当局先前发布警告说，中国企业所属的TikTok应用程式（App）具有安全威胁。

针对中国「字节跳动」（ByteDance）旗下的TikTok，包括欧盟和美国等西方强国都采取严厉作法以对，担忧北京能够取得全世界敏感用户的资料。

法新社报导，TikTok主管表示，公司正在与欧洲一家第3方安全公司合作，监督和检查TikTok处理欧洲用户数据的方式，这些资料将从2023年起储存在都柏林的两个中心，以及挪威的一个中心。

欧洲用户的资料目前储存在美国和新加坡。

TikTok坚称，这项计画还将减少所属员工对用户资料的使用权限。

TikTok负责欧洲公共政策的副总裁柏特兰（Theo Bertram）在网上简报时表示，公司不便透露合作伙伴的名字，但这3个中心每年将耗资12亿欧元（约新台币373亿元），此一计画已在6个月前就开始了。

在美国，TikTok也已和矽谷大公司甲骨文（Oracle）达成类似的协议，将美国用户的资料保存在美国。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP