日本参议院通过 植田和男出任日银总裁人事案

（法新社东京10日电） 日本参议院全体会议今天通过由71岁经济学者植田和男接任日本银行总裁人事案，他将成为第二次世界大战之后第一位学者出身的日本央行总裁，预计4月9日上任。

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这项人事案通过不久后，日本银行现任总裁黑田东彦结束他任内最后一场政策会议。投资人密切关注这场为期2天的会议最后是否会出现任何意外行动。

多数观察家预料日本央行将维持原有政策，但也有人推测央行可能会有惊人之举，包括可能进一步扩大10年期公债殖利率的波动范围。

黑田东彦任内实施长达10年的货币宽松政策。近月来，其他先进经济体的央行纷纷升息以因应通货膨胀，但日本央行坚决不采货币紧缩政策。

黑田东彦坚称，日本央行的长期目标是将通膨率维持在2%，这也被认为是促进世界第3大经济体日本发展的必备要件，但迄今尚未达标。

植田和男上月向议员表示，他认为「延续货币宽松是妥当措施」，并警告金融市场和全球经济存在不确定性。

他还说，目前促使物价上涨的因素「未来有望消退，通膨率可能降至2%以下」。

日本政府提名植田和男接任日银总裁的人事案2月14日送进国会，昨天经众议院全体会议表决通过。

© 2023 AFP