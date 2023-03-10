日股重挫 法人：连涨5天后卖压出笼

（法新社东京10日电） 日本东京股市今天收盘挫跌逾1%，结束连续5个交易日的涨势。日本法人指出，由于日股已连涨多日，引发投资人开始抛售股票。

广告 继续浏览后续

日本央行日本银行（Bank of Japan）总裁黑田东彦今天主持任内最后一场政策会议，日银维持一贯的货币宽松政策。日本国会已通过人事案，由71岁经济学者植田和男接任日银总裁，预计他将于4月9日上任。

日经225指数今天终场下挫479.18点或1.67%，收在28143.97点；东证股价指数挫跌39.51点或1.91%，收在2031.58点。

岩井日星证券公司（Iwai Cosmo Securities）指出，「美国股市3大指数昨天大跌，因投资人对美国银行管理产生疑虑」，此外美国也将在今天稍晚公布2月就业数据。

至于日股，岩井日星证券公司表示，先前连续5个交易日走扬，引发获利了结卖压。

日股今天开盘前不久公布的官方数据显示，日本1月家庭支出较去年同期减少0.3%，是连续3个月下滑。这个数字比彭博（Bloomberg）调查经济学家意见所得出的预期萎缩0.1%要糟糕。

不过，由于日本政府推出新的振兴措施，1月的家庭支出比去年12月增加2.7%。

汇率方面，今天1美元可兑换136.66日圆，昨天则是136.15日圆。

© 2023 AFP