美银行危机冲击 亚股又收黑

（法新社香港10日电） 亚股今天随美股重挫，再次收黑。华尔街银行股因矽谷银行（SVB）陷入危机引发市场对整个类股的忧虑，而致惨跌。

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在交易商紧张等候今天稍后美国公布就业数据的情况下，股市出现卖超，许多人担心此一数据若与预期不符，恐迫使联邦准备理事会采取幅度超出先前预期的升息措施。

此外，美国银行业昨天一片混乱，专为科技新创商提供融资服务的矽谷银行母公司矽银金融集团（SVB Financial Group）在存款不断萎缩下，宣布增资和贱卖债券，以筹措急需的资金。

这个集团透露卖债亏损18亿美元，导致在纽约的股价暴跌60%。彭博（Bloomberg News）引述熟知内情人士的话报导，矽谷银行执行长贝克（Greg Becker）为避免挤兑，透过电话会议请求客户保持冷静。 亚股因此急挫，银行股首当其冲。汇丰银行（HSBC）香港股价大跌约3%，澳洲国民银行（National Australia Bank）雪梨股价跌幅相同，三菱日联金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group）东京股价狂跌6%以上。 在此压力下，香港恒生指数狂挫605.82点或3.04%，今年以来的涨幅蒸发，以19319.92点作收。上海综合指数滑落46.02点或1.40%，收在3230.08点。东京日经指数大跌479.18点或1.67%，收28143.97点。 新加坡、首尔和台北的跌幅都超过1%，他如雅加达、曼谷、马尼拉和威灵顿也都收黑。 市场担心，万一美国今天稍后公布的就业数据高于预期，亚股还会经历重挫，因为联准会主席鲍尔（Jerome Powell）警告过，若是经济持续过热，美国官员准备再次升息。

© 2023 AFP