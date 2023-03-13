（法新社香港13日电） 美国当局承诺支持陷入危机的银行，此举有助缓解上周末两间银行接连倒闭后投资人对美国金融业的担忧，亚洲股市今天走势分歧。 主要提供科技新创资金需求的矽谷银行（SVB）因增资失败又遭客户挤兑，10日由美国监管机构接管。美国当局12日又出手关闭设于纽约、对加密货币友好的商业银行Signature Bank，避免银行危机扩散。 这场危机迫使美国联准会（Fed）、财政部和联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corp., FDIC）承诺全面保护所有储户，并为所有陷入现金短缺的银行提供支持，提供条件更宽松的短期贷款。 今天还有消息称，汇丰银行（HSBC）已在英国政府和英格兰银行（Bank of England）监督下收购SVB的英国分支机构。

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英国金融服务公司Hargreaves Lansdown分析师史屈特（Susannah Streeter）表示：「为避免SVB引发倒闭效应而进行延续整个周末的激烈谈判之后，救星正赶来救援。」

「投资人正屏息以待，看看这种试图管控SVB倒闭不利影响的监管行动是否有助安定动荡的市场。截至目前，这勇敢的行动似乎正在奏效。」

SVB危机也将使联准会进一步升息平抑通膨的计画变得更加复杂，投资人现在预测，联准会在下次会议上只会将基准利率提高25个基点，而非上周所暗示的50个基点。

10日发布的数据显示，上月美国就业岗位的增长超出预期，表明联准会必须采取更多行动为经济降温。最新通膨数据将于本周稍后公布。

亚洲多数股市今天开盘时都处于下挫状态，但随着收盘时间即将到来，部分股市反弹回升。

但是，银行股受创严重。三菱日联金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group）和三井住友金融集团（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.）股价跳水超过3%，而澳洲澳盛银行集团（ANZ Group Holdings）和澳洲国民银行（National Australia Bank）股价也大幅下跌。

香港股市继上周大跌后，今天上涨2%；上海、首尔、台北和雅加达股市也走高。 东京与新加坡股市均下跌超过1%，雪梨、威灵顿、孟买、马尼拉和曼谷也收黑。

© 2023 AFP