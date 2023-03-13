汇丰银行出手 1英镑收购矽谷银行英国分行

（法新社伦敦13日电） 英国政府和汇丰银行（HSBC）今天宣布，上周宣告破产的美国矽谷银行英国分行（SVB UK）已在一项纾困交易中，以象徵性1英镑（约新台币37元）价格出售给汇丰银行。

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汇丰是在英格兰银行（Bank of England）和英国财政部监督下完成这笔交易。矽谷银行10日倒闭，在英国引发科技和生命科学业界客户的恐慌。

财政部在周末紧急会谈后发布声明说：「矽谷银行（英国分行）已于今天出售给汇丰银行。」

「英格兰银行与财政部协商后，利用2009年银行法授予的权力，促成这项交易。」

英国财政大臣韩特（Jeremy Hunt）强调，收购案并未动用政府资金，同时所有客户存款都获得保障。

韩特说：「我很高兴可以在这么短时间内做成决定。」

主要业务集中在亚洲地区的汇丰银行表示，SVB UK拥有约55亿英镑的贷款和约67亿英镑的存款。

汇丰集团执行长祈耀年（Noel Quinn）指出：「本次收购对我们在英国的业务具有极高战略价值。收购案不仅可强化我们的企金业务，也增强我们为创新和快速发展公司提供服务的能力，包括在英国和国际上的科技和生命科学业界。」（译者：施施/核稿：陈政一）

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