矽谷银行风波欧洲银行股跳水 德法喊话无系统风险

（法新社法兰克福13日电） 美国矽谷银行倒闭，引发投资人害怕其他地区银行业受牵连。欧洲多家银行股价今天应声重挫，瑞士信贷更一度大跌至历史新低；德国与法国当局赶紧强调各自金融体系并无危险。

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矽谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）上周不堪客户大规模挤兑，10日遭到美国当局接管。尽管美方昨天出面确保存户可取回资金、试图提振对银行体系的信心，但欧洲银行股今天早盘仍遭逢严厉打击。

其中瑞士第2大银行瑞士信贷（Credit Suisse）盘中重摔14.30%，创下史上最低价2.139瑞郎。德国前两大银行德意志银行（Deutsche Bank）与德国商业银行（Commerzbank）各挫跌6.7%与12%，西班牙国际银行（Santander）下跌7.4%，荷兰国际集团（ING）重挫8.3%。

德国联邦金融监管局（BaFin）今天表示，美国矽谷银行的处境不会对德国金融稳定构成威胁，因为两者并无「系统上的关联」。

德国联邦金融监管局还说，已下令矽谷银行德国分行暂停业务。当局指出，总部设在法兰克福的矽谷银行德国分行并未在德国提供存款服务，截至去年底资产总额为接近7亿9000万欧元（约新台币258亿元）。

法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）今天也告诉法国新闻电台（France Info），美国矽谷银行及Signature银行的倒闭案，不会对法国金融机构构成危险。

勒麦尔表示，他「未见到任何连带风险」，因此不需要对法国银行发布「特殊警示」；法国的银行与金融体系「稳固」，「流动性比率高」，抵挡得住冲击。

勒麦尔补充说，法国银行业与着重经营尖端科技企业客户的矽谷银行不同，「曝险不局限在单一产业」，而是「非常多元化」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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