（法新社香港14日电） 亚洲股市今天全面收跌，银行股首当其冲，因美国两家地区性银行倒闭后，市场忧心危机可能在银行业蔓延。

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矽谷银行（Silicon Valley Bank）10日以迅雷不及掩耳的速度倒闭，几天后对加密货币友好的商业银行Signature Bank也倒闭，迫使美国当局立即承诺支持其他放款机构和存款人。

美国联邦准备理事会（Fed）、财政部和联邦存款保险公司（FDIC）祭出的措施为投资人提供一些保证，但由于担心发生挤兑，好几家美国的银行股价受重创。

尽管美国总统拜登保证美国的银行体系稳健，欧洲领导人也同样试图安抚投资人，银行股仍惨跌。

主要服务科技业创投融资的矽谷银行倒闭，很大程度上是联准会为了抑制通膨而大幅升息的结果。

一些评论员和主要银行表示，联准会可能需要暂停紧缩政策，为金融市场提供一定程度的稳定性，部分甚至暗示联准会可能会降息。

百达资产管理（Pictet Asset Management）策略师萨伊（Arun Sai）说：「矽谷银行的倒闭将迫使央行放缓升息步伐。央行现在必须考虑任何进一步升息对金融体系稳定性的影响。」

亚股今天一片惨绿，东京、香港、首尔、曼谷、马尼拉和雅加达股市跌幅超过2%，而雪梨和台北股市挫跌逾1%。上海、新加坡和威灵顿股市也都收跌。

© 2023 AFP