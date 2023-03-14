瑞信坦言 报帐相关内部控管有重大弱点

（法新社苏黎世14日电） 饱受坏消息打击的瑞士第2大银行瑞士信贷今天发布全年财务报表，当中承认内部控管存在「重大弱点」。这份年报原定上周公布，但因美国当局临时对其帐册提出疑问而延后发表。

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有关瑞士信贷（Credit Suisse）对其2019与2020年现金流量表所做的修改，美国证券管理委员会（SEC）在它发布财报前最后一刻提出疑问，财报因此延后公布。

瑞信在今天的报告当中坦言，内部对于2021与2022年的「财务报告控管不彰」。

瑞信表示：「发现到的重大弱点，是关于未能设计及维持一套有效的风险评估程序，以辨识出及分析财务报表中可能出现严重错误陈述的风险。」

瑞信近几年遭逢大量问题，包括2021年因美国资产管理公司Archegos被迫将持有部位平仓，以及英国金融公司格林希尔（Greensill）破产，使其曝险部位受到拖累。

受到美国的矽谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）与另一家地区性银行倒闭掀起的恐慌情绪冲击，瑞信昨天股价创下历史新低纪录；今天盘中又一度重挫5%。

自从瑞信2021年3月遭到格林希尔破产事件重创、开启连串负面消息后，瑞信的市值已经蒸发超过80%。

© 2023 AFP