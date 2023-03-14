矽谷银行倒闭 分析师预期Fed可能暂停升息

（法新社华盛顿13日电） 美国矽谷银行（Silicon Valley Bank, SVB）上周倒闭引发轩然大波，可能让联邦准备理事会（Fed）目前的升息循环比许多分析师预期的更早结束。

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交易员和分析师先前预期联准会将加速升息脚步对抗通货膨胀，如今却抱持保留态度。有些人认为，由于银行业面临麻烦，联准会下周将维持利率不变。

上周矽谷银行和纽约Signature Bank银行倒闭，是2008年金融危机以来最大的银行界倒闭事件。

联邦公开市场委员会（FOMC）得设法在不让金融类股恶化的情况下，对付高于目标的通膨和过热的经济数据。矽谷银行倒闭，让联邦公开市场委员处境更形困难。

投资银行高盛（Goldman Sachs）和富国银行（Wells Fargo）现在预测，联准会将在22日结束升息循环；摩根大通集团（JPMorgan Chase）和英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）则认为，联邦公开市场委员会将表决通过升息一码。

富国银行的经济学家表示：「快速紧缩的金融环境加上情势的不确定性，让我们倾向认为，联邦公开市场委员会将在即将来临的3月22日会议中暂停升息动作。」

诸如摩根大通的法罗利（Michael Feroli）等倾向认为下周会升息一码者则表示，联准会应能应付金融市场的不确定性，以及高于目标的通膨。

他对投资人表示：「如果他们真的动用对的工具来解决金融扩散风险（时间能证明），就也能动用对的工具来持续对付通膨风险，也就是更高的利率。」

© 2023 AFP